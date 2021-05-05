Горняк22: Сотрудники следственного отдела по Центральному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю поздравили детей войны с наступающим праздником Великой Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

День Победы стал священным праздником для всех поколений жителей нашей страны. Он как символ нерушимого противостояния народа против фашизма. Нелегко завоевывалась Победа, как на фронтах, так и в тылу. И особенно тяжело в те далекие времена было детям, на плечи которых легла непосильная ноша военных лет, детям, не познавшим радость детства и слишком рано повзрослевшим.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного отдела по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навестили детей войны, проживающих на территории района. Офицеры поздравили пожилых людей с наступающим праздником и выразили слова признательности и благодарности, ведь их труд, в том числе, во время войны спас многие жизни от голода.

Жители Алтайского края 88-летний Новиков Михаил Витальевич и его 90-летняя супруга Новикова Александра Яковлевна, 88-летняя Меньшакова Анна Андреевна во время войны работали на полях и обеспечивали фронт хлебом. А 92-летняя Смолкина Анна Макаровна с 16 лет трудилась в школе и преподавала русский язык и литературу младшим детям.

Сотрудники следственного отдела пожелали ветеранам здоровья, сказав спасибо безоблачное детство нас и наших детей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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