Горняк22: Сотрудники Следственного комитета России по Алтайскому краю исполнили желание маленькой пациентки онкологического отделения краевой детской больницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Работа у следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю напряженная, однако, не смотря на трудовые будни, сотрудники ведомства стараются не забывать о своих подопечных – пациентах, проходящих лечение в онкологическом отделении краевого клинического центра охраны материнства и детства. Уже традицией стало исполнять желание ребятишек, особенно в праздники и дни рождения. Когда к психологу отделения обращаются родители, озвучивая желания детей, она передает их просьбы, в том числе, в следственное управление.

В конце февраля очаровательной малышке Марьям исполнилось 2 года. С четырех месяцев она борется со страшным недугом – раком. Но, несмотря на испытание, девочка остается живым и общительным ребенком, радующимся жизни. В свой день рождения она загадала желание – иметь собственный домик. Следователи с удовольствием исполнили мечту малышки. Вчера ее с мамой выписали из больницы, а уже сегодня сотрудники следственного управления встречали их у себя в гостях. Чувство восторга передалось всем, кто увидел реакцию девочки на подарок! Следователи поздравили Марьям с прошедшим днем рождения, пожелали скорейшего выздоровления и счастливого детства без больничных стен!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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