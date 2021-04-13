Горняк22: Сотрудники СК России по Алтайскому краю поздравили волонтеров проекта «Михутка» с трехлетием со дня основания — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Волонтерский проект «Михутка» в этом году празднует свой третий день рождения. На протяжении, казалось бы, не столь долгого времени, не сосчитать благотворительных акций и добрых дел, которые осуществили волонтеры, бескорыстно помогая детям и взрослым. Особенное внимание они уделяют ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. Исполняя желания детей, волонтеры привлекают к участию в движении организации края и людей, в том числе, известных – артистов, предпринимателей, общественников. Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю также с удовольствием оказывают содействие и помощь в акциях, которые организует «Михутка».

В день своего трехлетия волонтерский проект собрал на площадке городского парка Барнаула всех тех, кто неравнодушен к судьбе социально незащищенной категории граждан и помогает в реализации социально-значимых программ, чтобы сказать спасибо за доброе сердце. В свою очередь организаторы и участники проекта тоже приняли поздравления и подарки. Мы искренне поздравляем ребят из волонтерского движения и желаем долгих и плодотворных лет жизни такому нужному для нашего региона проекту! С Днем рождения, «Михутка»!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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