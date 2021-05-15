ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Сотрудники СК России по Алтайскому краю и кадеты поздравили ветеранов с Днем Победы в театрализованном представлении на территории Барнаульского кадетского корпуса — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжают участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. Сегодня на территории Барнаульского кадетского корпуса состоялось театрализованное представление, на которое были приглашены почетные гости: ветеран труда – заслуженный учитель и дети блокадного Ленинграда.

Торжественным маршем кадеты прошли перед ветеранами, неся знамена и флаги. Воспитанники воссоздали сцены начала и конца Великой Отечественной войны в танцах, песнях и сценах, показав свое мастерство и талант. Ребята прошлись с портретами своих дедов и прадедов по плацу, а также запустили в небо шары огненно-красного цвета.

С поздравлением к ветеранам и воспитанникам обратился заместитель руководителя следственного управления Александр Жеребцов, отметив, что трагические вехи нашей истории никогда не забудутся, а молодому поколению необходимо помнить какой ценой досталась Победа.

Ветераны поблагодарили педагогический коллектив, кадетов и сотрудников следственного управления за цветы и подарки, за прекрасное и берущее за душу представление. Они также обратились к подрастающему поколению с просьбой помнить о той войне и о Победе, беречь мирную жизнь и нашу страну!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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