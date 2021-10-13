Горняк22: Сотрудники Рубцовского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провели встречу со студентами КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» в рамках Дня правовых знаний — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках информационно- просветительской работы в целях устранения причин возникновения негативных явлений в молодежной среде следователь Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Виктор Никулин провел встречу со студентами КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж».

Основной задачей встречи стало повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, защите конституционных прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Виктор Владимирович в ходе беседы рассказал несовершеннолетним о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Представитель следственного отдела привел примеры из следственной практики, разъяснил все ключевые моменты — способ вовлечения несовершеннолетних в незаконный сбыт наркотических средств, применяемые при этом приемы введения в заблуждение, преследуемые преступниками цели такого вовлечения, а также неотвратимость и суровость наказания. Встреча прошла в форме живого диалога, основная масса вопросов, заданных студентами касалась мер ответственности и последствиях совершения рассматриваемого рода противоправных деяний.

Кроме того, студентам был продемонстрирован профилактический фильм «Сделай правильный выбор», непосредственно направленный на профилактику преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков и мотивации у подростков законопослушного поведения.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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