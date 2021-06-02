Горняк22: Сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела СКР по АК с поздравлениями прибыли к воспитанникам КГБУ «Куйбышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сегодня в день замечательного, доброго, детского праздника — Международного Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, по сложившейся доброй традиции сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела побывали у своих маленьких друзей. Воспитанники и сотрудники КГБУ «Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» устроили для своих гостей настоящий праздник с песнями, весёлыми играми, конкурсами, загадками и хороводом. Праздничная атмосфера, создаваемая ребятами и воспитателями, позволила всем гостям окунуться в детство и ненадолго забыть о насущных проблемах, ждущих их за стенами актового зала. Сотрудники отдела подарили ребятам сладкие гостинцы, а также частичку своего тепла в этот трогательный праздник.

Офицеры рассказали детям, что летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и купаться, но и высокие риски для детей, в связи с чем, нужно быть внимательней и соблюдать меры безопасности в быту и на природе.

Следственный отдел и в дальнейшем продолжит оказывать благотворительную помощь детскому учреждению и участвовать в судьбах их воспитанников.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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