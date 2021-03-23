Горняк22: Сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни задержали взяткодателя

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудник Алтайской таможни отказался от взятки в размере 15 000 рублей, предложенной за совершение заведомо незаконных действий.

Взятка была предложена гражданином Республики Казахстан 1969 года рождения за то, чтобы сотрудник таможни организовал проведение фиктивного таможенного досмотра, без указания сведений о наличии в грузовом автомобиле контрафактных товаров.

Злоумышленник, находясь в легковом автомобиле, припаркованном на площади железнодорожного вокзала в селе Кулунда Алтайского края, имея умысел на дачу взятки должностному лицу, лично за совершение заведомо незаконных действий передал денежные средства в размере 10 000 рублей сотруднику Алтайской таможни. Кроме того гражданин пообещал, что 5 000 рублей отправит безналичным переводом на банковскую карту близкому лицу сотрудника.

Однако, таможенник, которому предназначалась взятка, принимал участие в оперативно — розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». После передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни и УФСБ России по Алтайскому краю.

По данному факту Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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