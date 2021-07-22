Горняк22: Сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни задержали взяткодателя » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудник Алтайской таможни отказался от взятки, предложенной гражданином Республики Казахстан.

Взятка была предложена за ускорение проведения документального контроля транспортного средства, перевозившего арбузы на территорию Российской Федерации.

Гражданин Республики Казахстан, находясь в помещении пункта пропуска Алтайской таможни расположенного по адресу: Алтайский край, Третьяковский район, с. Третьяково, ул. Центральная, д. 70 имея умысел на дачу взятки должностному лицу, лично передал денежные средства в размере тысячи рублей сотруднику Алтайской таможни.

О факте склонения к совершению коррупционного правонарушения сотрудник уведомил отдел по противодействию коррупции Алтайской таможни. После передачи денежных средств, взяткодатель был задержан сотрудниками отделения по противодействию коррупции Алтайской таможни и линейного отдела полиции на станции Рубцовск Алтайского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении гражданина Республики Казахстан Алтайским линейным управлением МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 000 рублей).

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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