Горняк22: Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» проводят розыск водителя и очевидцев ДТП » Городской портал — вРубцовске.ру

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15 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 12 июля 2021 года около 18:00 в г. Рубцовске на ул. Комсомольской в районе дома номер 68 (в районе перекрестка ул. Комсомольская и ул. Киевская), неустановленный водитель на автомобиле такси, кузов — темного цвета, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода-женщину 1957 года рождения, которая двигалась по прилегающей территории с запада на восток, после чего по обоюдному согласию с пострадавшей водитель с места происшествия уехал.

Водитель: мужчина, 40-45 лет, плотного телосложения, волосы светлые, одет был в футболку синего цвета.

Госавтоинспекция с целью установления всех обстоятельств происшествия обращается к водителю, а также к гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, либо известен автомобиль и лицо, управляющее им, обратиться в ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по адресу: ул. Комсомольская, 238 в кабинет номер 3, или позвонить по телефонам: 4-12-10, 4-30-38.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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