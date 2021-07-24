Горняк22: Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» проводят розыск очевидцев происшествия » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 21.07.2021 года около 22 часов 15 минут в районе дома номер 9 по ул. Советской в г. Рубцовске водитель-мужчина 1964 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Вингроад», белого цвета, двигался от пер. Улежникова, в направлении ул. Садовой. В районе дома номер 9 по ул. Советская, он допустил наезд на пешехода-мужчину 1971 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части на встречу движению транспортного средства. В результате ДТП пешеход-мужчина, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение г. Рубцовска.

Госавтоинспекция с целью установления всех обстоятельств происшествия обращается к гражданам, которые располагают, какой-либо информацией по данному факту, обратиться в ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» по адресу: ул. Комсомольская, 238 или позвонить по телефонам: 4-12-10, 4-30-73.

Фото: 123ru.net

Автор: vizitka01

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