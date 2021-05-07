Горняк22: Сотрудники Новоалтайского МСО СУ СКР по Алтайскому краю поздравили участника Курской битвы Алексея Васильевича Парахневича с наступающим Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В преддверии Дня Великой Победы сотрудники Новоалтайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Парахневича из города Новоалтайска.

Алексей Васильевич Парахневич — участник Курской битвы, освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал в штурме Берлина. Имеет многочисленные награды – медали «За боевые заслуги», «За отвагу», орден Красной Звезды и другие. Ветерана призвали на фронт в 1942 году, он был курсантом военно-пехотного училища в городе Новосибирске. В сентябре 1943 года был ранен и попал в госпиталь в Старый Оскол, где пролечился до 1944 года, а затем был направлен в Первый Белорусский фронт. Алексей Васильевич участвовал в Висло-Одерской операции в Польше, освобождал город Краков и штурмовал Берлин… Его портрет, написанный заслуженным художником России Ильбеком Хайрулиновым, стал частью экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Алексей Васильевич награжден двумя орденами Великой Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Великой Отечественной войны 2 степени, орденом «Красной звезды», медалями и благодарственными письмами Верховного главнокомандующего. В текущем году ему исполнилось 95 лет и в силу своего здоровья он уже не может присутствовать на праздничных мероприятиях, поэтому офицеры следственного отдела навестили ветерана дома, подарив цветы и его любимые сладости. Следователи поздравили ветерана с наступающим праздником поблагодарив за Победу! Низкий Вам поклон, дорогой ветеран!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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