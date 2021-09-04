Горняк22: Сотрудники Новоалтайского МСО СУ СКР по Алтайскому краю навестили многодетную семью, проживающую в Первомайском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В канун учебного года сотрудники Новоалтайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю посетили многодетную семью Павловых, проживающих в селе Октябрьское Первомайского района. Следователи постоянно интересуются, в чем нуждаются дети и звонят главе семьи Ольге Леонидовне, которая одна воспитывает четверых ребят: 15-летнего Михаила, 10-летнюю Ульяну и шестилеток-близнецов Потапа и Анастасию. Несколько лет назад из-за пожара они лишились крыши над головой и временно проживают в доме родственников.

В связи с тем, что семья находится в непростом материальном положении, а также у Михаила и Ульяны начинается учеба, офицеры привезли канцелярские товары, которых детям должно хватить до конца учебного года. Не обошлось и без сладких подарков для малышей. Сотрудники СК пожелали школьникам отличной учебы и стремления к новым знаниям, а малышам расти здоровыми, чтобы в будущем стать надежной опорой маме.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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