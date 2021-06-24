Горняк22: Сотрудники МО МВД России «Рубцовский» проводят мероприятия по противодействию коррупции » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В случае склонения должностного лица к даче взятки или совершению другого коррупционного преступления, сотрудники отдела ЭБ и ПК призывают граждан обращаться в МО МВД России «Рубцовский» по телефонам 91-260, 91-067, 91-109 либо лично в кабинеты № 41, 40, 39 по адресу г. Рубцовск, пер. Улежникова, 1.

Кроме того, на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также на сайтах администраций г. Рубцовска, Рубцовского, Егорьевского, Угловского районов создан специальный раздел «Противодействие коррупции», на котором размещены основные формы совершения коррупционных деяний, контактные телефоны для передачи информации о совершении коррупционных деяний.

По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы.

Заявления о коррупционных преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

Как пояснили в ведомстве, Ваша информация обязательно будет рассмотрена, а поступившей информации обеспечивается полная конфиденциальность.

Фото: kdcmoskovskiy.ru

Автор: vizitka01

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