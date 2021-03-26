Горняк22: Сотрудники Ленинского и Индустриального следственных отделов по городу Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю провели встречу с воспитанниками КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму! » — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» офицеры Ленинского и Индустриального отделов по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю провели встречу с воспитанниками КГБУ « Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2».

Экстремизм в нынешнее время является одной из наиболее сложных социально-политических проблем. Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают национальную рознь, вражду. К сожалению, молодежь в силу своих психологических особенностей более всего подвержена радикальным взглядам, при этом не всегда подростки понимают суть понятия «экстремизм», порой, не осознавая противоправности таковых действий. Экстремисты воздействуют на психику подростков, убеждая, что сражаются за достижение благородных целей, распространение молодежного экстремизма осуществляется в основном через социальные сети в Интернете.

В ходе бесед были затронуты такие актуальные в настоящее время темы, как противодействие экстремизму и терроризму. Основной задачей стало формирование у детей чувства патриотизма, ответственности за жизнь своей страны, а также воспитание толерантного отношения друг к другу и окружающим людям. Ребята узнали об административной и уголовной ответственности за преступления и правонарушения экстремистской и террористической направленности, пообещали особое внимание обращать на размещение персональной информации на страницах своих социальных сетей. После беседы, ребята с интересом посмотрели социальные ролики «Черное пятно», «За кулисами протеста», задали интересующие их вопросы, порассуждали о том, насколько важно с пониманием и терпимостью относится к чужому мнению, а также к людям иной национальной или религиозной культурой.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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