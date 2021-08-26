Горняк22: Сотрудники исправительной колонии Рубцовска помогают осужденным-сиротам в решении жилищного вопроса » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники группы социальной защиты ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю помогают осужденным-сиротам в решении жилищного вопроса. В текущем году из колонии освободились 12 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым сотрудники группы соцзащиты помогли восстановить права на положенную по закону жилплощадь.

Не так давно стены ИК-5 покинул осужденный Л. После детского дома он поступил в одно из профтехучилищ года Барнаула. Когда молодой человек закончил учебное заведение, социальный педагог должен был подать документы в региональное жилищное управление для включения Л. в общекраевой список на получение социального жилья. Однако, как выяснили специалисты по социальной работе ИК-5, по каким-то причинам этого не было сделано. В связи с тем, что осужденный ошибочно не был включен в список претендующих на жилье детей-сирот, ему было рекомендовано самостоятельно обратиться в суд. Для этого соцработники колонии запросили в органах опеки необходимые копии документов из его личного дела. В результате нескольких судебных заседаний он был поставлен в очередь на получение специализированного жилья.

Кроме того, как отметила старший инспектор ГСЗ и УТСО ИК-5 майор внутренней службы Наталья Уткина, консультативная помощь с целью реализации права на получение муниципального жилья оказана 13 осужденным из числа детей-сирот. Для еще шестерых осужденных соцработники колонии формируют пакеты документов, подтверждающие их право на жилплощадь.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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