Горняк22: Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения. С целью снижения аварийности на обслуживаемой территории сотрудниками проводятся профилактические мероприятия и беседы с юными участниками дорожного движения, автомобилистами-любителями, а также с военнослужащими других служб и ведомств. Начальник ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» Алексей Анохин выступил перед сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Алтайскому краю (дислокация г. Рубцовск).

В своем выступлении Алексей Анохин озвучил типичные ошибки водителей и их влияние на безопасность дорожного движения, привел конкретные примеры дорожно-транспортных происшествий. Личному составу была разъяснена ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, административная ответственность за нарушение ПДД РФ, а также проведена беседа о необходимости соблюдения скоростного режима и обязательного использования ремней безопасности. Особое внимание в беседе Алексей Анохин уделил состоянию детского дорожно-транспортного травматизма, обратил внимание слушателей на необходимость перед началом учебного года проговорить с ребенком основные правила перехода проезжей части и практически проработать маршрут движения «Дом-школа-дом», объяснил правила перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля. Руководителем ОГИБДД освещена информация о возможности получения государственных услуг ГИБДД в упрощенном порядке через Интернет-сайт www.gosuslugi.ru.

В завершении беседы Алексей Анохин рассказал о культуре взаимоотношений на дороге, обратил внимание на то, что мы ежедневно является участниками дорожного движения, а культура поведения на дороге является важной составляющей нашей безопасности. Если каждый из нас будет относиться к остальным участникам дорожного движения с уважением, то и трагедий на дорогах станет значительно меньше.

Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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