Горняк22: Сотрудники ГИБДД Рубцовска за прошедшую неделю выявили около 350 нарушений ПДД » Городской портал — вРубцовске.ру
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22 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего за неделю выявлено 343 нарушения Правил дорожного движения, из них:
— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 21;
— пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения — 24;
— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 10;
— водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам — 14;
— водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 70;
— водителей нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров — 9;
— задержано пять водителей за неуплату административного штрафа в установленный срок.
Выявлено 13 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведены профилактические беседы.
Ранее мы сообщали, что в Рубцовске за неделю произошло 14 ДТП, где 6 человек получили травмы, один человек погиб.
Фото: из открытых источников