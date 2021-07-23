Горняк22: Сотрудники ГИБДД Рубцовска за прошедшую неделю выявили около 350 нарушений ПДД » Городской портал — вРубцовске.ру

|

22 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего за неделю выявлено 343 нарушения Правил дорожного движения, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 21;

— пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения — 24;

— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 10;

— водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам — 14;

— водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 70;

— водителей нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров — 9;

— задержано пять водителей за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Выявлено 13 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведены профилактические беседы.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовске за неделю произошло 14 ДТП, где 6 человек получили травмы, один человек погиб.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК