ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Сотрудники ДПС, при погоне за мотоциклистами на служебном автомобиле, перевернулись » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
9 часов Ago

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате опрокидывания служебного автомобиля ДПС, один из сотрудников, находившийся в момент ДТП на пассажирском сиденье, погиб.

Указанное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в городе Тогучин Новосибирской области. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, на данный момент установлено, что 24 июня в вечернее время инспекторы ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, преследуя группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке, совершили съезд в кювет с последующим наездом на препятствие у дома № 2 по ул. Береговая города Тогучина Новосибирской области. В результате происшествия пассажир – инспектор, 30-летний сотрудник дорожно-патрульной службы погиб. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают следователи следственного управления СК России по Новосибирской области, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Фото: «Инцидент Новосибирск»

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