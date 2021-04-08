Горняк22: Сотрудники Белокурихинского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провели встречу с учащимися МБОУ «Белокурихинская СОШ №2» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму! » — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» следователь Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Василина Смагина провела встречу с учащимися 6-10 классов МБОУ «Белокурихинская средняя образовательная школа №2». Основной задачей встречи стало формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму. В ходе беседы были затронуты вопросы о вреде и опасности исходящей от экстремизма и террористической деятельности, о нормативно-правовых актах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, о терактах, совершенных на территории Российской Федерации и последствий этих терактов. Василина Сергеевна акцентировала внимание студентов на необходимость взвешено подходить к общению в социальных сетях и ведению своих аккаунтов, воспитывать в себе толерантность, как активную нравственную позицию и психологическую готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, национальной, религиозной или иной социальной среды. После беседы, ребята с интересом посмотрели социальный ролик «За кулисами протеста», обсудили вопросы о том, насколько важно с пониманием относится к мнению окружающих, а также к людям иной национальной или религиозной культурой.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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