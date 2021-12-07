Горняк22: Сотрудники Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Алтайскому краю провели воспитанникам подшефного детского дома лекцию по профилактике экстремизма среди молодежи — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Молодежь в силу возрастных психологических особенностей более всего подвержена радикальным взглядам. При этом не всегда подростки понимают суть понятия «экстремизм», порой, не осознавая противоправности таковых действий. С целью недопустимости у подрастающего поколения формирования экстремистских взглядов важно осуществлять раннюю профилактику подобных негативных явлений, в том числе проводить разъяснительные встречи и лекции с учащимися образовательных учреждений.

Заместитель руководителя Белокурихинского следственного отдела СКР России по Алтайскому краю Елена Жукова и следователь Антон Аксютин посетили воспитанников КГБУ «Алтайский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей им. В.С. Ершова» и рассказали несовершеннолетними о проблеме экстремизма среди молодёжи, где можно встретиться с экстремистскими проявлениями, а также их формах.

С ребятами были рассмотрены вопросы о причинах распространения молодежного экстремизма и терроризма, как вести себя при общении в социальных сетях, какая ответственность наступает за экстремистские проявления.

«Безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит от его мировоззрения, от того, в ком он видит своих единомышленников. Очень опасно не понимать, что противопоставление себя, своих взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации», — отметила в своем выступлении Елена Жукова.

Антон Евгеньевич акцентировал внимание ребят на необходимость взвешено подходить к общению в социальных сетях и ведению своих аккаунтов, воспитывать в себе толерантность как активную нравственную позицию и психологическую готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды. Только толерантное отношение друг к другу поможет нам стать дружными, способными ставить себя на место другого человека. И это помогает подрастающей молодежи выходить из экстремальных ситуаций посредством выражения своих чувств и переживаний без конфликтов и насилия.

Так же, по доброй традиции, офицеры вручили детям сладкие подарки воспитанникам учреждения.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

Назад Вперед

ИСТОЧНИК