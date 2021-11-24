Горняк22: Сотрудниками ГИБДД Рубцовска проводится мероприятие «Колеса и шины» » Городской портал — вРубцовске.ру

|

23 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» в период с 22 ноября по 5 декабря 2021 года проводится мероприятие по проверке соблюдения водителями транспортных средств, требований раздела 5 «Колеса и шины» Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Особое внимание инспектора уделят водителям автобусов.

В ходе проведения мероприятия сотрудники ОГИБДД проверят на автомобилях повреждения шин, износ шин, крепежных элементов колес. Инспектора обратят внимание не только на размер колес и дисков — они должны быть такими, как рекомендует завод-изготовитель автомобиля, но и на установку на одну ось шин различной модели и с различным рисунком протектора.

Также в ходе мероприятия будут проверены транспортные средства на внесение изменений в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД МВД РФ.

Фото: topautomobil.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК