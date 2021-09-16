Горняк22: Сотрудник промышленной фирмы города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных, повлекших по неосторожности смерть коллеги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней сотрудницы одного из обществ с ограниченной ответственностью города Рубцовска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, утром в апреле 2021 года при разгрузке ковша с металла на платформу железнодорожного полувагона в одном из обществ с ограниченной ответственностью в городе Рубцовске произошло зажатие работника между бортом вагона и ковшом крана, в результате чего мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Наступление данных последствий явилось следствием нарушения правил безопасности при ведении разгрузочно-погрузочных работ со стороны машиниста крана. Обвиняемая начала работу без сигнала стропальщика, а также предварительно не убедилась в отсутствии работника предприятия в зоне работы крана и перемещения груза.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Рубцовска района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК