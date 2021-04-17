Горняк22: Сотрудник одного из промышленных предприятий города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в загрязнении окружающей среды — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Сотрудник одного из промышленных предприятий города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в загрязнении окружающей среды — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

17.04.2021 0 Автор Горняк22

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии одного из промышленных предприятий города Барнаула, основным видом деятельности которого является производство резиновых шин, покрышек и камер, а также  прочих резиновых изделий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (захоронение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, повлекшие загрязнение окружающей среды).

По данным следствия, в июне 2020 года в городе Барнауле обвиняемый, с  привлечением подрядной организации, организовал копку котлована общей площадью 700 квадратных метров на земельном участке, не внесенном в государственный реестр объектов размещения, хранения и обращения экологически опасных веществ и отходов. На данной территории  в дальнейшем были  ненадлежаще захоронены опасные производственные отходы,  содержащие в своем составе нефтепродукты и  химические вещества, как бенз(а)пирен, мышьяк. Данные действия повлекли за собой загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения  существенного вреда здоровью человека, а также причинили вред почве, который в стоимостном выражении составил более миллиона рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алтайским межрайонным природоохранным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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РубрикаАлтайский край

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