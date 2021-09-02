Горняк22: Сотрудник Алтайской таможни отказался от взятки » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудник Алтайской таможни отказался от взятки в размере 50 000 рублей, предложенной за совершение заведомо незаконных действий.

Взятка была предложена гражданином Российской Федерации 1984 года рождения за выпуск двух транспортных средств с лесоматериалом, которые были ранее задержаны таможенниками из-за несоответствия груза товаросопроводительным документам.

Злоумышленник, имея умысел на дачу взятки должностному лицу, лично за совершение заведомо незаконных действий передал денежные средства в размере 50 000 рублей должностному лицу Алтайской таможни, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии.

После передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Ранее мы сообщали, что в России выявлено рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений.

Фото: gorodnsk63.ru

Автор: vizitka01

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