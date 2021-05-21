Горняк22: Сотрудник алтайской колонии помог вернуть медаль ветерана Великой Отечественной войны в его семью

|

20 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Инструктор-кинолог отдела охраны к КТБ-12 УФСИН России по Алтайскому краю Александр Самарских передал сыну фронтовика медаль «За отвагу», которую он нашел в огороде еще 20 лет назад.

Необычную находку 14-летний Александр сделал, перекапывая грядки в огороде родителей. Два десятка лет солдатская медаль хранилась в его отчем доме в поселке Барчиха Шипуновского района. В прошлом году, перебирая старые вещи, Александр обнаружил забытую награду и решил отыскать того, кому она по праву принадлежит.

Поиски неизвестного героя оказались непростыми. Александр Самарских обращался в военкоматы города Барнаула, в Совет ветеранов, писал запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. И незадолго до Дня Победы из краевого военкомата ему сообщили: найдены сведения о награжденном. Им оказался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Бродников. Он получил эту почетную солдатскую награду в 1943 году. Тогда рядовому Василию Бродникову было всего 18 лет.

В 2010 году Василий Иванович умер. Медаль героя-земляка на торжественном мероприятии, состоявшемся в селе Нечунаево ко Дню Победы, Александр передал сыну фронтовика — Владимиру Васильевичу.

— Я жалею, что не начал поиски хотя бы на десять лет раньше, чтобы успеть отдать медаль живому ветерану. И все же считаю, что выполнил свой долг. Мне кажется, то, что сделал, — нормальный человеческий поступок. Если мы говорим о сохранении памяти о войне, то слова не должны расходиться с делами, — считает старший сержант внутренней службы Александр Самарских.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК