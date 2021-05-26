Горняк22: Сотрудница УФСИН по Алтайскому краю стала победительницей межрегиональных соревнований по парапланерному спорту

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудница УИИ УФСИН России по Алтайскому краю стала победительницей межрегиональных соревнований по парапланерному спорту.

Соревнования с участием спортсменов Сибирского Федерального округа проходили в селе Солоновка Смоленского района Алтайского края.

Инспектор филиала уголовно-исполнительной инспекции по Октябрьскому району города Барнаула лейтенант внутренней службы Анна Радченко заняла первое место на соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации в женском зачете в дисциплине «параплан — полет на точность». Команда Алтайского края по парапланеризму в этом виде состязаний также праздновала победу.

Анна занимается спортом сверхлегкой авиации уже 20 лет, имеет первый спортивный разряд. Полет на точность — ее коронная дисциплина. Мечтает попробовать свои силы в дисциплине «параплан парящий» или, как ее называют сами спортсмены, «маршрутный полет на дальность».

«Занятия парапланеризмом дисциплинируют и дают заряд сил, которые необходимы и в работе, и в быту», — считает сотрудница уголовно-исполнительной инспекции Радченко.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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