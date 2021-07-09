Горняк22: Состоялось официальное представление нового прокурора Алтайского края » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Новый главный прокурор официально назначен в Алтайском крае. Его уже представили новому коллективу, а также правоохранителям и органам власти.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, Антон Герман служит в органах прокуратуры с 2000 года, прошел путь от помощника прокурора района до прокурора субъекта Российской Федерации. За безупречную службу получил ряд наград и поощрений.

Стоит отметить, что должность прокурора Алтайского края освободилась в марте 2021 года, когда ее по собственному желанию покинул бывший глава ведомства Александр Руднев.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Автор: vizitka01

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