ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Состоялось официальное представление нового прокурора Алтайского края » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
18 часов Ago

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Новый главный прокурор официально назначен в Алтайском крае. Его уже представили новому коллективу, а также правоохранителям и органам власти.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, Антон Герман служит в органах прокуратуры с 2000 года, прошел путь от помощника прокурора района до прокурора субъекта Российской Федерации. За безупречную службу получил ряд наград и поощрений.

Стоит отметить, что должность прокурора Алтайского края освободилась в марте 2021 года, когда ее по собственному желанию покинул бывший глава ведомства Александр Руднев.

ГОРНЯК22 10.07.2021

Фото: epp.genproc.gov.ru

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