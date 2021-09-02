Горняк22: Состоялась

25 сентября в РДК состоялась августовская педагогическая конференция по теме «Современные решения: сохраняя традиции, внедряем инновации».

В работе совещания приняли участие председатель районного Собрания депутатов В. И. Косач, глава района С. Л. Ермаков, а также главы сельских администраций, руководители структурных подразделений, учителя, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и представители родительской общественности.

Конференция началась с видеообращения к присутствующим министра просвещения РФ С. С. Кривцова.

После торжественного приветствия приступили к награждению лучших педагогов по итогам прошедшего учебного года. За высокие профессиональные достижения директору МБОУ «Новичихинская СОШ» Е. Ю. Левшиной вручили медаль «За заслуги в труде», Почетными грамотами Министерства образования и науки Алтайского края отметили учителя истории и обществознания МКОУ «Поломошенская СОШ» Л. П. Стукалову и заместителя директора МКОУ «Солоновская СОШ» В. В. Тумакову.

За эффективную работу по итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в регионе в 2018-2020 годы Благодарностью Министерства образования и науки Алтайского края поощрен коллектив МКОУ «Солоновская СОШ». За многолетний и добросовестный труд в сфере образования отмечены: учитель начальных классов МКОУ «Поломошенская СОШ» С. Л. Богатырева, воспитатель МКОУ «Солоновская СОШ» Л. Н. Денисенко, воспитатели МБДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» Л. В. Игнатьева и Л. В. Чубичева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Мельниковская СОШ» Е. А. Коншу, заместитель директора МКОУ «Солоновская СОШ» Н. А. Кротова, учителя географии, русского языка и литературы МКОУ «Долговская СОШ» В. В. и М. В. Осецких, учителя русского языка и литературы МКОУ «Мельниковская СОШ» Ю. А. Притула и Е. Н. Шабарова, учитель математики МКОУ «Долговская СОШ» Л. В. Раззамазова, тренер-преподаватель МКОУ ДО «Новичихинская ДЮСШ» Л. Б. Капп.

Кроме этого, были отмечены Почетными грамотами Администрации района и комитета по образованию за высокий профессионализм и компетентность, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и многие другие преподаватели и специалисты.

Также были подведены итоги подготовки образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году. В результате проверок на 1 месте – Токаревский филиал МКОУ «Мельниковская СОШ», среди ДОУ и учреждений дополнительного образования лучшей стала дошкольная группа МКОУ «Мельниковская СОШ». Победителям вручены Почетной грамоты Администрации района и денежные премии.

За образцовое содержание пришкольной территории и эффективную работу по итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году отмечены наградами МБОУ «Новичихинская СОШ» и МКОУ ДО «Новичихинская ДЮСШ».

С особым теплом на заслуженный отдых проводили замечательных педагогов, которые не одно десятилетие проработали в школе и детском саду – учителя математики Новичихинской СОШ Л. Ю. Крахмаль и воспитателя детского сада «Искорка» В. А. Лысенко.

По сложившейся доброй традиции на конференции чествовали не только ветеранов педагогического труда, но и молодых специалистов. Председатель комитета Администрации района по образованию Е.А. Соловиченко представила присутствующим музыкального руководителя детского сада «Солнышко» Алину Николаевну Сергееву.

С докладом под названием «Современные решения: сохраняя традиции, внедряем инновации» выступила Е. А. Соловиченко.

Директор ДЮСШ С. Ю. Воронин назвал имена лучших в общекомандном зачете по итогам девятой Спартакиады школьников. Соревнования среди учащихся 1-11 классов проходили на протяжении всего учебного года, в результате чего призовые места распределились следующим образом: ребята из Мельниково – на первом месте, новичихинцы – на втором, учащиеся Лобанихинского филиала МКОУ «Поломошенская СОШ» – на третьем.

Интересными и познавательными стали доклады специалистов комитета Администрации района по образованию Г. А. Мальцевой и О. В. Щекочихиной. Галина Александровна рассказала об изменениях стандартов ФГОС, Ольга Владимировна – о внедрении рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в образовательных организациях в рамках нового учебного года.

В завершении Е. А. Соловиченко поздравила участников конференции с началом нового учебного года, пожелала им творческих свершений, новых достижений и целенаправленной работы в соответствии с выбранными приоритетами.

Закончилось мероприятие душевным концертом, который подготовили работники культуры.

После небольшого перерыва педагоги продолжили работу в методических секциях.

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