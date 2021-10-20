Горняк22: Сообщи,

Уважаемые жители района!

Пункт полиции по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский» сообщает, что на территории муниципалита проводится антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Если Вам известно о лицах, осуществляющих незаконное хранение, изготовление, либо сбыт наркотических средств и психотропных веществ, просьба сообщить об этом по телефонам: дежурной части 02 (102), 22-1-83; уголовного розыска 22-2-43; начальника полиции 22-3-33.

Конфиденциальность гарантирована.

Начальник пункта полиции А. Кротов

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