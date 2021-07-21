Горняк22: Сохранить максимум: как замораживать ягоды и фрукты на зиму » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Эксперты Роскачества рассказывают о том, как правильно замораживать ягоды и фрукты, о сроках хранения, есть ли витамины в замороженных ягодах и делятся советами по удобной заморозке.

Какие фрукты и ягоды подходят для замораживания?

Для замораживания подходят любые ягоды. Из фруктов лучше всего переносят такое хранение яблоки и груши, персики и абрикосы, сливы, айва, инжир, дыня и арбуз.

При отборе плодов и ягод для заморозки обращайте внимание на цвет — он не должен быть неестественно ярким или, наоборот, темным. Оболочка ягод и плодов должна быть целой. На кожице не должно быть темных пятен, вмятин, повреждений и плесени.

Как подготовить ягоды и фрукты к заморозке?

Ягоды и фрукты с косточками (например, сливу или вишню) перед замораживанием следует от косточек освободить. Обработайте плоды: малину или ежевику очистите от плодоножек, у клубники удалите чашелистики, смородину снимите с веточек и т. д.

Если ягоды чистые, перед замораживанием лучше их не мыть, а если на них все-таки есть загрязнения, аккуратно промойте ягоды под несильной струей проточной холодной воды (нежные ягоды, такие как малина, клубника, земляника, аккуратно опустите несколько раз в холодную воду в дуршлаге, чтобы удалить загрязнения, не испортив форму), затем пересыпьте на бумажные полотенца и дайте полностью обсохнуть, не промакивая, естественным путем.

Виды заморозки: шоковая и сухая

Шоковая заморозка. Заранее вымытые и высушенные плоды непродолжительное время (20-30 минут) обдуваются потоками ледяного воздуха (от минус 25 градусов и ниже). Это позволяет очень быстро заморозить ягоды и фрукты. При этом вода в них не кристаллизуется и не повреждается структура. Такой вид заморозки в домашних условиях возможен, если у морозильной камеры имеется функция «быстрая заморозка».

Сухая заморозка проходит немного иначе: сначала вымытые, очищенные и высушенные плоды располагают ровным тонким слоем на доске, которую помещают в морозильную камеру примерно на четыре часа при температуре от минус 18 градусов и ниже. После того, как ягоды и фрукты замерзнут, их ссыпают в небольшие пакеты. Особенно удобно таким образом замораживать ягоды.

Как и сколько хранить замороженные плоды?

При температуре в морозильной камере минус 18 градусов замороженные ягоды можно хранить до одного года. Если температура в морозильнике минус 15 градусов, срок хранения уменьшается до шести месяцев.

Хранить замороженные ягоды лучше в небольших пакетах или контейнерах, чтобы использовать сразу весь объем. Повторно замораживать фрукты и ягоды не рекомендуется, поскольку при этом теряются питательные свойства. Для удобства на каждый пакет и контейнер можно приклеить стикер-этикетку: укажите дату заморозки и название ягод/фруктов.

Фото: st2.depositphotos.com

Автор: vizitka01

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