Горняк22: Социально-экономическое положение Алтайского края. Январь-май 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру
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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение Алтайского края. Январь-май 2021 года».
Доклад содержит данные о социально-экономическом положении края за последний месяц и за период с начала года. По основным показателям приведена динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.
В докладе представлены оперативные показатели промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли, цен, государственных финансов и финансов организаций, уровня жизни населения, рынка труда, демографической ситуации. Подведены итоги работы малых предприятий в январе-марте текущего года.
Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте Алтайкрайстата.
Фото: fb.ru