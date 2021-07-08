Горняк22: Социально-экономическое положение Алтайского края. Январь-май 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Опубликован доклад «Социально-экономическое положение Алтайского края. Январь-май 2021 года».

Доклад содержит данные о социально-экономическом положении края за последний месяц и за период с начала года. По основным показателям приведена динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.

В докладе представлены оперативные показатели промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли, цен, государственных финансов и финансов организаций, уровня жизни населения, рынка труда, демографической ситуации. Подведены итоги работы малых предприятий в январе-марте текущего года.

Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте Алтайкрайстата.

Фото: fb.ru

Автор: vizitka01

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