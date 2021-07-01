Горняк22: Соблюдение
14 мая 2021 года в 19 часов 15 минут с. Поломошное Новичихинского района водитель автомобиля Ниссан при движении допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП он получил телесные повреждения в виде перелома средней правого бедра со смещением.
Уважаемый водитель велосипеда! В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий напоминаем Вам о правилах:
Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
— по правому краю проезжей части — в следующих случаях:
— отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
— габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
— движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
— по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
— по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих случаях:
— отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
— велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.
Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
Велосипедистам запрещается:
— управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
— перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
— перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);
— двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
— пересекать дорогу по пешеходным переходам.
При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.
Уважаемые водители! В целях предотвращения аварий по причине не соблюдения скоростного режима напоминаем вам, что в соответствии с разделом 10 ПДД РФ:
Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
Вне населенных пунктов разрешается движение:
— мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;
— междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах — не более 90 км/ч;
-другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;
— транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.
Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч.
Водителю запрещается:
превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства;
превышать скорость, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве;
создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью.
Соблюдение скоростного режима – залог безопасности! Нарушение скоростного режима является основной причиной дорожно-транспортного происшествия. Водитель! Дорога – это не место для гонки!
Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» О. М. Репалова.