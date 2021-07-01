Горняк22: Соблюдение

14 мая 2021 года в 19 часов 15 минут с. Поломошное Новичихинского района водитель автомобиля Ниссан при движении допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП он получил телесные повреждения в виде перелома средней правого бедра со смещением.

Уважаемый водитель велосипеда! В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий напоминаем Вам о правилах:

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

— по правому краю проезжей части — в следующих случаях:

— отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

— габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;

— движение велосипедистов осуществляется в колоннах;

— по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

— по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих случаях:

— отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

— велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.

Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

Велосипедистам запрещается:

— управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

— перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

— перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);

— двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);

— пересекать дорогу по пешеходным переходам.

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

Уважаемые водители! В целях предотвращения аварий по причине не соблюдения скоростного режима напоминаем вам, что в соответствии с разделом 10 ПДД РФ:

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается движение:

— мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;

— междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах — не более 90 км/ч;

-другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;

— транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.

Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч.

Водителю запрещается:

превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства;

превышать скорость, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве;

создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью.

Соблюдение скоростного режима – залог безопасности! Нарушение скоростного режима является основной причиной дорожно-транспортного происшествия. Водитель! Дорога – это не место для гонки!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» О. М. Репалова.

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