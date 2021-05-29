Горняк22: Соблюдайте

Уважаемые участники дорожного движения!

С 1 мая 2021 года Федеральным законом РФ от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской об административных правонарушениях» было внесено изменение, а именно в ч. 1,2 ст. 12.10 КоАПРФ (Нарушение правил движения через железнодорожные пути).

За нарушение ч. 1 ст. 12.10 КоАПРФ ответственность предусмотрена в виде наложения административного штрафа в размере ПЯТИ тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев, а за нарушение ч. 2 ст. 12.10 КоАПРФ ответственность предусмотрена в виде наложения административного штрафа в размере ПЯТИ тысяч рублей.

И по ст.1 2.10 КоАПРФ оплата в размере половины суммы наложенного административного штрафа к данной статье не применяется.

Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения РФ при переезде через железнодорожные пути.

О. Репалова.

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