Горняк22: Соблюдайте правила пограничного режима в пограничной зоне » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники пограничного ФСБ России по Алтайскому краю регулярно информируют граждан о необходимости соблюдения правил пограничного режима, установленных в пограничной зоне.

Однако, статистика свидетельствует о том, что многие граждане, не желают тратить свое время на оформление документов, необходимых для законного пребывания в приграничье.

На прошедшей неделе только за один день в результате проведения режимных мероприятий на территориях Локтевского, Михайловского, Славгородского, Третьяковского, Чарышского и Рубцовского районов выявлены около 20 иностранных и российских граждан, которые проигнорировали установленный законодательством регламент, определяющий право пребывания в пограничной зоне. В результате все нарушители привлечены к административной ответственности.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не пополнить ряды нарушителей в сфере защиты и охраны государственной границы пограничное управление напоминает, что возле государственной границы в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима, которые необходимо соблюдать всем гражданам.

В частности для въезда и пребывания в пограничной зоне до пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы, всем категориям лиц необходимы документы, удостоверяющие личность. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, гражданам Российской Федерации, не имеющим регистрации в приграничных населенных пунктах необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан въезд в пограничную зону и пребывание в ней осуществляется по документам, удостоверяющим личность и по пропускам.

Правила пограничного режима также включают в себя ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, для осуществления которой в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы необходимо разрешение пограничного органа. В остальной части пограничной зоны вышеуказанная деятельность осуществляется только с письменного уведомления пограничного органа.

Для оформления необходимых документов необходимо своевременно подать заявление (письменное уведомление) установленного образца. Стоит отметить, что с 5 июля 2021 года вступил в силу приказ ФСБ России от 3 марта 2021 г. номер 89, который определяет новый административный регламент по выдаче пропусков и разрешений.

Фото: пресс-служба пограничного ФСБ России по Алтайкому краю

Автор: vizitka01

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