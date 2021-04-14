Горняк22: СО по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Рубцовска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум местным жителям, повлекшим их смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером в начале июля 2020 года в одной из квартир города Рубцовска обвиняемый употреблял спиртные напитки со своей гражданской женой. В ходе распития спиртного женщина поставила разогревать на плиту пищу и уснула. Данное обстоятельство разозлило мужчину и он, подойдя к лежащей на кровати сожительнице, нанес сначала удар кулаком в область живота, а затем неустановленным предметом не менее одного удара по голове. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в декабре 2020 года обвиняемый находился в гостях у местного жителя, где распивал спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами на почве ревности произошла ссора, злоумышленнику не понравилось общение новой сожительницы с хозяином дома. Гость на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему руками и ногами не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 39 — летний мужчина скончался по месту своего жительства.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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