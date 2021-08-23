Горняк22: Снижение цены на теплоэнергию замедлило инфляцию услуг в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Комментирует управляющий алтайским отделением Банка России Андрей Иванов:

«С июля в столице Алтайского края снизился предельный уровень цены на теплоэнергию. На снижение повлияли принимаемые во внимание при расчете показатели прогноза социально-экономического развития страны.

Барнаул относится к ценовой зоне теплоснабжения, где для потребителей утверждается предельная цена за тепловую энергию. Ранее такая новая модель рынка тепловой энергии появилась в Рубцовске. В 2018 году этот город стал первым городом в России, отнесенным по распоряжению Правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения. С 1 июля 2021 года фактическая цена гигакалории снизилась, что соответственно привело к уменьшению расходов горожан, например на горячую воду. Кроме того, тарифы на водоотведение в июле этого года не индексировались. В результате инфляция услуг в июле 2021 года замедлилась до 2%, тогда как в июне она составляла в регионе 2,9%. В целом годовая инфляция в Алтайском крае в июле ускорилась. Она составила 7,7%, что выше, чем в Сибирском федеральном округе и России».

Фото: avatars.mds.yandex.net

Автор: vizitka01

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