Горняк22: Снег с дождем, порывистый ветер и похолодание ждет жителей Алтайского края к выходным • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Снег с дождем, порывистый ветер и похолодание ждет жителей Алтайского края к выходным

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в ближайшие сутки.

По прогнозам синоптиков во второй половине дня 19-го и ночью 20-го февраля на территории региона ожидается мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, на дорогах сильная гололедица, а также порывистый ветер 15 — 20 метров в секунду, а в некоторых района до 25 метров в секунду. Помимо прочего ожидается понижение температуры воздуха до 22 градусов со знаком минус. В отдельных районах 20 февраля в ночное время суток температура воздуха понизится до -27 градусов. Днем также будет морозно, температура составит -11,-16 гр., местами в предгорьях -5,-10 гр., по северу -17,-22 градусов.

Фото: hibiny.com

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