Горняк22: «Следствие моей жизни» — воспоминание ветерана следственных органов о выборе профессии и приверженности к ней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ежегодно 25 июля следственные органы страны отмечают профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии праздника следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю начинает публикацию цикла статей о людях, выбравших своей профессией следствие – следователях, следователях-криминалистах, ветеранах следствия.

Ветеран следственных органов полковник юстиции Маркин Виктор Анатольевич вспоминает о начале карьерного пути и преданности профессии в своем очерке.

«Впервые мечтать о работе следователя я стал в 15 лет, будучи учащимся техникума. В эти годы много читал про работу следователей и сотрудников уголовного розыска. Моими настольными книгами были «Синие шинели», «МЫ из ЧК», «Советник юстиции» «Записки следователя» и другие. Находясь на службе в армии, твердо решил, что хочу быть следователем прокуратуры. Для осуществления мечты после демобилизации поступил на юридический факультет Иркутского госуниверситета. Практику проходил в небольшом городе Лениногорск в Восточно-Казахстанской области, где прокурором был Подзоров Виктор Ефимович уроженец села Огни Усть-Калманского района Алтайского края. В период прохождения практики прокурор пообещал, что возьмет меня на работу следователем по окончанию учебы.

А впервые с Подзоровым В.Е. я встретился, когда мне было 10 лет. С ребятами из нашего двора в кустах возле железнодорожного полотна мы нашли бензорез (агрегат для резки металла), тщательно прикрытый картофельной ботвой. Бензорез мы принесли во двор, где хотели разобрать. Однако взрослые, узнав, где мы его взяли, вызвали милицию. Оказалось, что с помощью этого бензореза неизвестные лица вскрыли сейф с деньгами в автотранспортном предприятии. Через некоторое время мне поступила повестка в прокуратуру, где меня допросил тогда еще молодой следователь Подзоров.

После окончания учебы в университете я некоторое время работал юрисконсультом на полиметаллическом комбинате и в декабре 1984 года Подзоров В.Е. пригласил меня к себе. Тогда не было отборочных комиссий, и по рекомендации прокурора я прибыл в областную прокуратуру, где со мной провели краткое собеседование. После чего сразу был издан приказ о принятии на работу стажером следователя прокуратуры. Через 8 месяцев я был аттестован на должность.

Уже работая следователем, я понял, что для успеха в службе необходимы два условия: любовь к профессии и умелая работа наставника по отношению к молодому следователю. Без этого успеха не будет. Ко мне прикрепили наставника с 7-летним стажем работы, к которому я мог свободно обратиться за советом и помощью в любое время. С его помощью я достаточно быстро овладел профессией. Хотя за все время также обращался за советом к судьям, ветеранам следствия, занимался самоподготовкой, читая методическую литературу. Мои последующие прокуроры советовали не проявлять излишнюю горячность и эмоциональность в работе, дабы «не наломать дров», проявлять «холодный рассудок». Например, прокурор Чумаков Ф.И. всегда повторял цитату А.С. Пушкина: «Умейте властвовать собой, спускать ненужный пар; ведь управлять своей судьбой – природы чудный дар».

Порой было трудно, вал работы, перегрузки. Но когда любишь свою профессию — все преодолимо. Например, если узнавал, что по моему очередному делу в суде состоялся обвинительный приговор, то данный факт вызывал такой душевный кураж, который может ощутить только следователь, Это дорогого стоит! От такого результата ноги сами несут тебя на службу. По своим делам я часто ходил в суд, чтобы выяснить, не допустил ли какие-либо ошибки в ходе расследования. Конечно, если бесконечно работать, можно сойти с ума. Поэтому я старался разгружаться – проводил время с семьей, общался с друзьями, ходил в кино, ездил на природу.

Был случай, когда пришлось стать свидетелем преступления. Так, летом 1990 года я знакомил обвиняемого с материалами уголовного дела в СИЗО. В соседней комнате следователь областной прокуратуры также знакомил с материалами дела мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве милиционера и женщины. Из этой комнаты послышался шум и треск. Забежали сотрудники СИЗО и блокировали выходы. Как потом выяснилось, обвиняемый внезапно стал рвать листы из уголовного дела. А когда следователь по особо важным делам попытался этому препятствовать, мужчина повалил его на пол и стал душить. Однако коллеге удалось перевернуть мужчину через себя и крепко прижать к полу.

Особо тщательно приходилось проводить расследование по так называемым «расстрельным делам». По таким делам ошибки были исключены. Июньским вечером 1989 года в одном из домов ранее судимый за умышленное убийство мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Через некоторое время он решил сходить к соседке попросить продать домашнего пива. Женщина отказала в просьбе, заявив, что пиво давно не варит и не продает. После этого, злоумышленник вернулся к себе в дом, взял со стола кухонный нож, решив расправиться с соседкой. В это время знакомый стал удерживать его от преступных намерений, но получил удар в область сердца, от которого он скончался на месте происшествия. После убийства мужчина вновь пришел к соседке и на глазах у многочисленных свидетелей нанес ей удар ножом в шею, повредив сонную артерию, отчего женщина тут же скончалась. Областной суд приговорил убийцу к исключительной мере наказания — расстрелу. Через 9 месяцев приговор в отношении него был приведен в исполнение.

Работая уже в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю в должности заместителя руководителя организационно-контрольного отдела, я всегда с интересом беседовал со следователями, выясняя какие у них трудности в работе. С удовольствием делился своим опытом и различными секретами проведения следственных действий, и до сих пор поддерживаю теплые отношения с коллегами, принимаю активное участие в деятельности ведомства. Следствие всегда было смыслом моей жизни и я ни разу не пожалел о выборе профессии».

ИСТОЧНИК