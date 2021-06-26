ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении жителя краевого центра, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на совершение мелкого взяточничества, то есть дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, вечером в начале апреля 2021 года обвиняемый двигался на своем автомобиле по автодороге «Чуйский тракт». На территории Тальменского района он был остановлен сотрудниками ГИБДД за административное правонарушение – управление транспортным средством не пристегнутым ремнем безопасности, а также не имея при себе полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За несоставление полицейскими административного протокола, мужчина попытался дать им взятку в виде денег, однако, довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как сотрудники ГИБДД от денежных средств отказались.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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