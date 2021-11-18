Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления в 2015 и 2021 годах в отношении женщин на территории Калининградской области. Потерпевшие подробно описали нападавшего.

Приметы разыскиваемого: 22-25 лет, рост около 175 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, без выступающего живота, волосы светлые, короткие, лицо круглое, без щетины, на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде 6-7 колец (чакры) по вертикали от шеи до поясницы, отсутствует один из передних зубов на верхней челюсти, на икроножной мышце правой ноги расположена цветная татуировка, в паховой области имеется шрам длиной примерно 8-10 см.

Телефон: 8 (911) 499-28-75.

Назад Вперед

ИСТОЧНИК