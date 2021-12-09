Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица, повлекшей по неосторожности смерть человека — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило осуществление деятельности по содержанию объектов благоустройства, в том числе зеленых насаждений в черте города Барнаула, не провел обследования зеленых насаждений, не выявил ветхие деревья, представляющие опасность для жизни и здоровья населения и не обеспечил их вырубку специализированными организациями. Данные халатные действия повлекли за собой падение сухостойного дерева днем 11 апреля 2021 года в районе жилого дома на Павловском тракте на идущего по территории 59 — летнего мужчину. В результате произошедшего потерпевший получил телесные повреждения в виде травмы головы, от которых скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о халатном отношении должностного лица к исполнению своих обязанностей, повлекшем гибель мужчины. В настоящее время уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем СК на имущество обвиняемого был наложен арест.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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