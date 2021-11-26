ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту халатности должностного лица органа системы профилактики, повлекшей гибель годовалого ребёнка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора по опеке и попечительству комитета по образованию администрации Бурлинского района обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, жительница Бурлинского района 06 июня 2021 года, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее 7 ударов в область головы и туловища. В результате этого от полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.

В 2019 году женщина уже была признана виновной в совершении умышленных преступлений в отношении своего 7-летнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью) и ей назначено условное наказание. По решению суда она была лишена родительских прав в отношении трех старших детей и поставлена на учет в администрации района.

 В ходе расследования факта смерти ребенка были установлены данные, свидетельствующие о небрежном отношении к выполнению сотрудницей  комитета по образованию администрации Бурлинского района  своих должностных обязанностей по принятию безотлагательных мер, направленных на защиту прав и интересов малолетнего.

Достоверно зная о нахождении мальчика в угрожающих для его жизни и здоровья условиях, и установив признаки физического насилия над ребенком, обвиняемая не предприняла мер по немедленному отобранию малыша у матери и лишению ее родительских прав.  В результате ребенок вынужден был находиться в социально опасных условиях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о халатном отношении должностного лица к исполнению своих обязанностей, повлекшем гибель ребенка. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором Бурлинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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