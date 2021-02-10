Горняк22: Следственными органами Следственного комитета по Алтайскому краю проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения 14-летней Бурко Марии Антоновны - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следственными органами Следственного комитета по Алтайскому краю проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения 14-летней Бурко Марии Антоновны — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении жительницы   города Рубцовска, Бурко Марии Антоновны, 06.08.2006 г.р.

По данным следствия, разыскиваемая днем 02 февраля 2021 года, ушла из дома в г. Рубцовске и до настоящего времени ее местоположение не установлено.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зелено-голубые.

Была одета: черная куртка, черные трико, черная шапка, черные кроссовки.

С собой: черная спортивная сумка.

Следователи и следователи — криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла несовершеннолетняя. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются  жильё и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Бурко М.А.  либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

 

ИСТОЧНИК

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