Горняк22: Следственными органами Следственного комитета по Алтайскому краю проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения 14-летней Бурко Марии Антоновны - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении жительницы города Рубцовска, Бурко Марии Антоновны, 06.08.2006 г.р.

По данным следствия, разыскиваемая днем 02 февраля 2021 года, ушла из дома в г. Рубцовске и до настоящего времени ее местоположение не установлено.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зелено-голубые.

Была одета: черная куртка, черные трико, черная шапка, черные кроссовки.

С собой: черная спортивная сумка.

Следователи и следователи — криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла несовершеннолетняя. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Бурко М.А. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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