Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия Ельцовского района в превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия Ельцовского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год директор предприятия занимающегося охраной и организацией отстрела объектов животного мира, превышая должностные полномочия, выдавал разрешения на добычу различных животных для ряда обратившихся лиц, состоящих с ним в приятельских или родственных отношениях по сниженной стоимости. Таким образом, организации причинен имущественный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Ельцовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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