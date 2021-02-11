Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава - исполнителя отдела судебных приставов города Рубцовска, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов города Рубцовска, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов города Рубцовска Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной и иной личной заинтересованности),ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства)

По данным следствия, в период времени 2018 по 2020 год судебный пристав – исполнитель, злоупотребляя своими должностными полномочиями незаконно прекращала исполнительные производства, достоверно зная о наличии у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание, тем самым освобождая   лиц от уплаты долгов по социальным выплатам и налогам. Обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в официальные документы об отсутствии у должников возможности исполнить финансовые обязательства перед фондом социального страхования и налоговыми органами и физическими лицами.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не  признала. Следствием собрана достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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