Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов города Барнаула, обвиняемого в служебном подлоге — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов города Барнаула Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По данным следствия, с апреля по июнь 2018 года бывший судебный пристав – исполнитель, в рамках исполнительного производства по взысканию денежных средств в пользу коммерческого банка в счет погашения кредита, изъял у должника легковой автомобиль. Пристав составил акт о наложении ареста на имущество, вписав в него понятых и указав заведомо ложные сведения о том, что местонахождение автомобиля установлено. Однако мер к отысканию транспортного средства принято не было. В результате данных действий были нарушены права и законные интересы должника.

Преступление выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В ходе следствия пристав вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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