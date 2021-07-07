ГОРНЯК22 08.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов города Барнаула, обвиняемого в служебном подлоге — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  бывшего судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов города Барнаула Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По данным следствия, с апреля по июнь 2018 года бывший судебный пристав – исполнитель, в рамках исполнительного производства по взысканию денежных средств в пользу коммерческого банка в счет погашения кредита, изъял у должника легковой автомобиль. Пристав составил акт о наложении ареста на имущество, вписав в него понятых и указав заведомо ложные сведения о том, что местонахождение автомобиля установлено. Однако мер к отысканию транспортного средства принято не было. В результате данных действий были нарушены права и законные интересы должника.

Преступление выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В ходе следствия пристав вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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