Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Барнаула убившего бывшую супругу из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя города Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером в начале января 2021 года в своей квартире в краевом центре между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его бывшей супругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина, взяв нож, нанес один удар в жизненно-важные органы потерпевшей. Мотивом для ссоры стали длительные конфликтные отношения на бытовой почве между бывшими супругами и ревность. От полученных телесных повреждений 67-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Ленинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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