Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя Общества, обвиняемого в даче взятки должностному лицу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и бездействий).

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2018 года учредитель общества с ограниченной ответственностью неоднократно передавал взятку на общую сумму более 129 тысяч рублей главному инженеру филиала Славгородский ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ». Денежные средства переводились на банковские счета обвиняемого за незаконные действия, а именно предоставление специальной техники филиала данному обществу без заключения договорных отношений и оприходования денежных средств в кассу предприятия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что ранее главный инженер осужден Славгородским городским судом к наказанию в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год. Кроме того, суд принял решение о конфискации в доход государства эквивалент дохода в размере 129500 рублей, полученного преступным путем за счет имущества осужденного, на которое следователем СК был наложен арест в ходе предварительного следствия.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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