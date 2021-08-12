Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Барнаула, двое из которых несовершеннолетние, обвиняемых в покушении на незаконный оборот наркотиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей краевого центра, двое из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, вечером 12 марта 2021 года в городе Барнауле трое друзей в возрасте 18-ти и 17-ти лет посредством информационно-коммуникационной сети Интернет получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди расфасовали полученные наркотические средства на более мелкие партии, после чего путем «закладок» стали сбывать их на территории города. Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам – они были задержаны сотрудниками полиции.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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