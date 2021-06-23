Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, в вечернее время 4 июня 2021 года на автомобильной дороге в Хабарском районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль обвиняемого. В связи с тем, что водителем были нарушены требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Находясь в служебном транспортном средстве, мужчина с целью избежать ответственности, предложил инспектору денежные средства, высказав просьбу не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Хабарского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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